Организаторам вечеринки на Северном речном вокзале в Москве грозит штраф до 1 млн рублей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Организаторов вечеринки на Северном речном вокзале в столице могут оштрафовать на сумму до 1 млн рублей за нарушения мер против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил журналистам в понедельник главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

"В ходе ежедневных контрольных мероприятий сотрудниками ОАТИ на территории Северного речного вокзала зафиксированы массовые скопления людей на вечеринке, организованной командой Techno Rooms. В ходе проведения мероприятия выявлены грубые нарушения посетителями требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты" - сказал Поповский.

Он отметил, что организаторам вечеринки могут выписать штраф на сумму до 300 тыс. рублей. В случае, если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, штраф может составлять до 1 млн рублей.