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Движение поездов на Белорусском направлении МЖД восстановили

Электрички отправляются в рейсы по расписанию

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Движение пригородных поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) восстановили после остановки поезда по техническим причинам на станции Одинцово. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе МЖД.

"Железнодорожники ввели в график пригородные поезда Белорусского направления. В настоящее время электрички отправляются в рейсы по расписанию", - говорится в сообщении.

Ранее из-за остановки поезда по техническим причинам на станции Одинцово движение поездов на Белорусском направлении МЖД было затруднено.

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