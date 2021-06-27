Движение поездов на Белорусском направлении МЖД восстановили

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Движение пригородных поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) восстановили после остановки поезда по техническим причинам на станции Одинцово. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе МЖД.

"Железнодорожники ввели в график пригородные поезда Белорусского направления. В настоящее время электрички отправляются в рейсы по расписанию", - говорится в сообщении.

Ранее из-за остановки поезда по техническим причинам на станции Одинцово движение поездов на Белорусском направлении МЖД было затруднено.