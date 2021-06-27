В МВД опровергли информацию, что задержанная в МФЦ в Москве потеряла сознание

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Женщина, которую жестко задержала полиция в МФЦ на севере Москвы, не теряла сознание и отказалась от скорой помощи, утверждают в столичном главке МВД РФ.

"Опубликованные в соцсетях утверждения, что женщина потеряла сознание в помещении МФЦ, на данный момент объективного подтверждения не нашли. В ходе общения с сотрудниками и по пути следования в отдел полиции задержанная на плохое самочувствие не жаловалась, сознание не теряла, а на предложение вызвать скорую помощь ответила отказом", - сообщили ТАСС в пресс-службе главка.

Также при задержании, по данным пресс-службы, женщина сообщила, что в соседнем дворе находится ее 15-летняя дочь. Девушку забрали в полицию вместе с матерью.

Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором полицейские задерживают посетительницу МФЦ на улице Куусинена, заламывая ей руки, в какой-то момент ее тело обмякает, а один из правоохранителей тащит ее, волоча по полу. Женщина была без маски в помещении МФЦ и отказывалась ее надевать.

В полиции ранее сообщили, что женщина вела себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге одного сотрудника полиции и укусила другого. В отношении нее в отделе были составлены административные протоколы по статьям 3.18.1 КоАП Москвы ("Нарушение требований режима повышенной готовности на территории Москвы") и 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"). Материалы по применению насилия в отношении сотрудников переданы в органы следствия для принятия процессуального решения.