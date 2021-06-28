Дождливая погода в Московском регионе продолжится до конца недели

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Погода в Москве и Подмосковье будет неустойчивой до конца недели из-за деятельности циклона. Небольшие дожди прогнозируются каждый день, сообщает Гидрометцентр России.

"Антициклон, обеспечивший продолжительный период аномально жаркой погоды, покидает столичный регион. Циклон и атмосферный фронта с запада принесут дожди с грозами и понизят температуру до комфортных значений. <…> Неустойчивой погода будет в течение всей недели", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что во вторник в столичном регионе ожидаются небольшой дождь и дневная температура в диапазоне 23-26 градусов тепла. В среду температура еще немного понизится - до 19-24 градусов тепла. Также прогнозируются дождь и гроза.

В четверг существенных перемен не ожидается - температура днем будет 21-26 градусов тепла, небольшие дожди.

"В пятницу и субботу, 2 и 3 июля, местами небольшой кратковременный дождь. Ночью - 11-16 градусов, днем - 22-27 градусов", - отмечается в сообщении.

Сильный дождь начался в Москве 28 июня. Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил, что он завершится в 22:00-23:00 часов понедельника.