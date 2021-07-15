В Москве прививку от COVID-19 сделали более 60% людей на надомном социальном обслуживании

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Прививку от коронавирусной инфекции в Москве сделали более 60% жителей, состоящих на надомном социальном обслуживании и не имеющих противопоказаний к вакцинации. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С середины апреля москвичи, состоящие на надомном обслуживании, получили возможность пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции. Всего оба компонента вакцины получили более 60% таких горожан, не имеющих противопоказаний. По состоянию своего здоровья они находятся в группе риска и поэтому для них очень важно иметь надежную защиту от COVID-19. Жителей, которые изъявили желание сделать прививку, посещают мобильные медицинские бригады", - сказала Ракова.

Она напомнила, что кампания по вакцинации горожан, состоящих на надомном обслуживании и не имеющих возможности самостоятельно посетить пункты вакцинации, стартовала в Москве 13 апреля. Для вакцинации на дому сформированы мобильные бригады во всех административных округах столицы. Всего сформировано более 50 мобильных бригад. Каждая бригада оснащена средствами индивидуальной защиты и оборудованием, позволяющим перевозить вакцину без нарушений условий к транспортировке - специальным фармацевтическим термоконтейнером, сохраняющим температуру внутри не выше 18 градусов.