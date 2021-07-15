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В Москве прививку от COVID-19 сделали более 60% людей на надомном социальном обслуживании

Москвичей, состоящих на надомном обслуживании, посещают мобильные медицинские бригады, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Прививку от коронавирусной инфекции в Москве сделали более 60% жителей, состоящих на надомном социальном обслуживании и не имеющих противопоказаний к вакцинации. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"С середины апреля москвичи, состоящие на надомном обслуживании, получили возможность пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции. Всего оба компонента вакцины получили более 60% таких горожан, не имеющих противопоказаний. По состоянию своего здоровья они находятся в группе риска и поэтому для них очень важно иметь надежную защиту от COVID-19. Жителей, которые изъявили желание сделать прививку, посещают мобильные медицинские бригады", - сказала Ракова.

Она напомнила, что кампания по вакцинации горожан, состоящих на надомном обслуживании и не имеющих возможности самостоятельно посетить пункты вакцинации, стартовала в Москве 13 апреля. Для вакцинации на дому сформированы мобильные бригады во всех административных округах столицы. Всего сформировано более 50 мобильных бригад. Каждая бригада оснащена средствами индивидуальной защиты и оборудованием, позволяющим перевозить вакцину без нарушений условий к транспортировке - специальным фармацевтическим термоконтейнером, сохраняющим температуру внутри не выше 18 градусов.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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