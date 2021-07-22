Панда-парк создадут в пойме реки Чермянки в Москве

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Веревочный аттракцион создадут в Москве, он станет частью будущего "Парка Яуза". Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Веревочный аттракцион площадью 900 кв. м на участке от проезда Дежнева до улицы Молодцова станет частью будущего "Парка Яуза". Всего создадим два маршрута - для детей и взрослых - общей протяженностью 316 м", - говорится в публикации.

Уточняется, что для детей на высоте 1,5 м будет оборудован мост с препятствиями, веревочный лабиринт, вертикальная сеть "паук", а для взрослых - трасса высотой 4,5 м с вертикальными захватами, спуском по натянутому тросу, вертикальными брусьями "спираль", мостом "кочки".

"Уже подготовили песчаное основание. На очереди - монтаж опор для последующей сборки панда-парка. Для безопасности отдыхающих по его периметру установим улавливающую сеть. Все работы планируем завершить в III квартале этого года", - отмечается в сообщении.

Кроме панда-парка до конца года на участке планируется обустроить экотропу со смотровыми площадками и местами для тихого отдыха, занятий йогой и медитацией, тихих творческих вечеров и небольших выступлений, экоцентр, детские и спортивные площадки.