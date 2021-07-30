Пожар в кафе на юго-западе Москвы потушили на площади 30 кв. м

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Пожар в кафе рядом с метро "Коньково" на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы ликвидирован, площадь составила 30 кв. м. Об этом сообщили в пятниц ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В 21:12 пожар ликвидирован на площади 30 кв. м. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Вечером в пятницу по улице Профсоюзная, дом 128, корпус 1 начался пожар в кафе, огонь охватил его по всей площади. По предварительным данным, люди успели эвакуироваться. На место происшествия прибыли более 20 пожарных расчетов.