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Пожар в кафе на юго-западе Москвы потушили на площади 30 кв. м

Пострадавших нет

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Пожар в кафе рядом с метро "Коньково" на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы ликвидирован, площадь составила 30 кв. м. Об этом сообщили в пятниц ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В 21:12 пожар ликвидирован на площади 30 кв. м. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Вечером в пятницу по улице Профсоюзная, дом 128, корпус 1 начался пожар в кафе, огонь охватил его по всей площади. По предварительным данным, люди успели эвакуироваться. На место происшествия прибыли более 20 пожарных расчетов.

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