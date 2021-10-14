Расписание поездов МЦД-2, Курского и Рижского направлений МЖД изменится на выходных

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Расписание пригородных поездов Курского, Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД) и второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) изменится с 16 по 17 октября в связи с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщается в четверг на сайте ЦППК.

"В выходные дни ночью скорректирован график движения поездов на D2, Курском и Рижском направлениях в связи с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Так, 16 октября с 23:00 до 05:00 17 октября будет закрыт первый путь на участке Рижский вокзал - Красный Балтиец. Между станциями Дмитровская и Красный Балтиец электропоезда проследуют по одному пути в реверсивном режиме, из-за чего увеличится интервал движения. У части пригородных поездов изменится время отправления и прибытия, а также режим остановок. Некоторые электропоезда проследуют по укороченным маршрутам. Ряд поездов выведут из расписания.

Пассажиров просят заранее планировать поездку и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".