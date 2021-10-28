Около 300 тыс. москвичей пользуются платформой "Электронный дом"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Порядка 300 тыс. жителей Москвы пользуются платформой "Электронный дом", основные объявления в сервисе касаются вопросов содержания домов и взаимодействия соседей. Об этом в четверг сообщил ТАСС руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

"Платформа запущена чуть менее года назад. Сейчас проектом активно пользуются порядка 300 тыс. москвичей. <...> За все время работы платформы опубликовано 1 175 новых объявлений. За 2021 год опубликовано около тысячи объявлений", - сказал он.

Специалисты видят два основных вектора использования "Электронного дома": индивидуальный и коллективный. Коллективный - это использование системы в качестве площадки для голосований, опросов и общения с соседями. Обычно проникновение платформы в многоквартирный дом начинается с потребности решить вопрос, для которого необходимо провести общее собрание собственников, отметил Пищелко.

По словам эксперта, данная платформа - единственная региональная система в Москве, в которой можно легально провести собрание полностью в электронном формате без сложных подготовительных процедур. "Электронным домом" можно пользоваться и как приложением. Здесь собраны все услуги и сервисы города для владельцев недвижимости - от передачи показаний счетчиков до оставления заявки в управляющую компанию.

"В основном объявления касаются вопросов содержания дома и взаимодействия соседей. Например, жители пишут о прохождении общих собраний собственников или голосованиях в доме, обсуждают или делятся материалами об установке шлагбаума во дворе дома, продают или отдают даром обычные вещи, <...> жалуются на шум, сообщают о потерявшихся или найденных домашних животных, ищут репетиторов и медиков, приглашают на спектакли, концерты и праздники", - добавил Пищелко.

Платформа "Электронный дом" - проект правительства Москвы по управлению многоквартирным домом (МКД) для жителей, собственников помещений и управляющих организаций.