Департамент природопользования Москвы передан в ведение столичного комплекса ЖКХ

Там уточняется, что мэр продлил полномочия главы департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского в новом правительстве. Указанный департамент теперь передан в ведение столичного комплекса ЖКХ и его руководителя Петра Бирюкова. Ранее департамент природопользования и охраны окружающей среды находился в прямом подчинении мэра.

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы, который ранее находился в прямом подчинении мэра столицы, передан в ведение городского комплекса ЖКХ. Это отражено в разделе портала столичной мэрии "Структура правительства Москвы".

Аналогичное изменение коснулось департамента внешнеэкономический и международных связей Москвы. Ведомство по-прежнему будет возглавлять Сергей Черемин, однако оно перешло в подчинение от мэра Москвы его заместителю по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александру Горбенко.

18 сентября избранный на второй срок мэр Москвы Сергей Собянин официально вступил в должность главы региона и, согласно требованиям законодательства, отправил правительство столицы в отставку.