Ситуация на дорогах Москвы нормализовалась после 10-балльных пробок из-за непогоды

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Ситуация на дорогах Москвы нормализовалась, по данным на 22:30 мск пробки в столице оцениваются в 2 балла, сообщает информационный центр "Яндекс. Пробки".
По прогнозу центра, к 23:00 мск загруженность на дорогах города снизится до 1 балла. Ранее к 19:00 мск транспортные заторы в Москве достигли максимальных 10 баллов. Вечером в понедельник в столице начался дождь, в некоторых районах сильный, также усилился ветер, порывы которого достигали 12-17 м/с.
По прогнозам синоптиков Росгидромета, дождь продлится в столице до 09:00 мск 25 сентября.