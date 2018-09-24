Пробки в Москве достигли максимальных 10 баллов

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Транспортные заторы в Москве, по данным на 19:00 мск, достигли максимальных 10 баллов, сообщает информационный центр "Яндекс.Пробки".
По данным информационного центра транспортного комплекса Москвы, на Третьем транспортном кольце (ТТК) скорости снижены на северо-западе, западе, юго-западе и юге в обоих направлениях, на востоке - по внешней стороне, на северо-востоке также в обоих направлениях. На Садовом кольце наибольшие затруднения зафиксированы на севере, северо-востоке по внешней стороне и в обоих направлениях на юге и юго-востоке, а также на северо-западе по внутренней стороне на участке от станции метро "Баррикадная" до станции "Маяковская".
В информцентре транспортного комплекса уточнили, что в столице до утра вторника будет идти дождь, в отдельных районах ожидается сильный ветер до 17 м/с. "При такой погоде на дорогах особенно опасно: ухудшается видимость, становится скользко. К тому же порывы ветра могут привести к падению деревьев и рекламных щитов", - говорится в сообщении.
В Москве прогнозируется затруднение движения транспорта и увеличение аварий. Водителей просят отказаться от передвижения на личных автомобилях, вместо этого им рекомендуется пользоваться подготовленным к работе в сложных погодных условиях городским транспортом.
"Московский метрополитен и Мосгортранс работают без осложнений и готовы принять пассажиров, оказавшихся в городе под дождем. В случае необходимости использования личных авто просим быть предельно внимательными, соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров на дороге", - отметили в информцентре.
Ранее сообщалось, что пробки в столице достигли девяти баллов.