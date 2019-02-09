Вооруженные люди на севере Москвы оказались блогерами, сейчас они в полиции

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Два человека, ранее замеченные у торгового центра "Клен" в Москве с похожим на оружие предметом в руках, оказались блогерами. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

Ранее сообщалось, что полиция ищет вооруженных людей, замеченных с оружием в районе дома 14 по Староватутинскому проезду в Москве. Был объявлен план "Перехват" по розыску серебристой BMW.

"Двое граждан, оказавшихся блогерами, добровольно явились в отдел полиции, у них был изъят пневматический пистолет. Проводится дальнейшая проверка", - сказали в ведомстве.