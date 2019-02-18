Похолодание до минус пяти градусов ожидается в Москве в понедельник

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Температура в столичном регионе в понедельник днем может опуститься до 5 градусов мороза, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Переменная облачность. Без осадков. Гололедица, местами сильная", - отмечается также в сообщении.

Днем в Москве температура будет колебаться от минус 5 до минус 3 градусов, ночью опустится до минус 12 градусов. В Подмосковье термометры покажут днем от минус 8 до минус 3 градусов, ночью - до минус 15 градусов.

В понедельник в Московском регионе ожидается северо-западный ветер от 5 до 10 м/с порывами до 12-17 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

Ранее МЧС распространило экстренное предупреждение для жителей Московского региона о сохранении сильного порывистого ветра до 11:00 18 февраля.