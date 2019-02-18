На фестивале "Московская Масленица" 11 кулинарных школ представят собственное меню

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Одиннадцать кулинарных школ подготовят собственное меню к фестивалю "Московская Масленица", в каждом из которых будут представлены разные блины: от полезных из гречневой цельнозерновой муки до традиционных сибирских заварных. Мероприятие пройдет с 1 по 10 марта на 15 площадках столицы, сообщили в понедельник в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В этом году на "Московской Масленице" будут 11 кулинарных школ - они откроются почти на всех 15 площадках. У каждой школы будет свое название и тематическое расписание-"меню". К примеру, в "Блинной" на площади Революции дети под руководством опытных поваров приготовят полезные блины из овсяной, гречневой, цельнозерновой муки, испекут ватрушки с фермерским творогом, а также заварят тесто для ажурных блинчиков. В "Буфетной" на бульваре Дмитрия Донского испекут сибирские заварные блинчики, узнают рецепт блинов по-казачьи, а также приготовят бездрожжевой хлеб с каленой солью", - говорится в сообщении.

Также на центральных и окружных площадках юные гости смогут проверить свою физическую форму с помощью интерактивного силомера "закати блин", собрать большой масленичный паззл. Иван-царевич, Финист Ясный сокол, Василиса Премудрая, Марья Моревна, Аленушка будут встречать гостей на Тверской площади. На бульваре Дмитрия Донского можно будет научиться расписывать аксессуары в хохломской технике и мастерить масленичных куколок. Создать игрушки из глины, а также соткать яркие пояса гости фестиваля смогут в "Доме народных промыслов" на Городецкой улице.

"В "Мастеровой усадьбе" на площади Славы можно будет узнать все про историю и традиции празднования Масленицы, порисовать акварелью, расписать куклу-неваляшку в гжельской технике, а также изучить ювелирную технику филигрань. В "Городе мастеров" на Митинской дети освоят азы гончарного мастерства и ткачества", - рассказали в оргкомитете фестиваля.

Фестиваль "Московская Масленица" впервые состоялся в 2017 году, он входит в состав цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны". В 2018 году мероприятие посетили 4,75 миллионов человек, продано около 250 тысяч блинов.