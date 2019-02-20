МЦК 19 февраля перевезло рекордное число пассажиров с начала года

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Поезда Московского центрального кольца (МЦК) 19 февраля перевезли около 519 тыс. пассажиров, что является рекордным показателем с начала текущего года. Об этом сообщается в среду в Twitter столичной подземки.
У нас новый рекорд на #МЦК! 19 февраля на «Ласточках» проехали 519 тыс. пассажиров. Спасибо, что выбираете #мосметро и МЦК.— Мосметро (@MoscowMetro) 20 февраля 2019 г.
"19 февраля на "Ласточках" проехали 519 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении. Предыдущий рекорд был установлен 18 февраля, тогда МЦК перевезло 508,4 тыс. человек.
Открытие МЦК состоялось 10 сентября 2016 года.