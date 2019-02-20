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МЦК 19 февраля перевезло рекордное число пассажиров с начала года

Московским центральным кольцом в этот день воспользовались около 519 тыс. пассажиров

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Поезда Московского центрального кольца (МЦК) 19 февраля перевезли около 519 тыс. пассажиров, что является рекордным показателем с начала текущего года. Об этом сообщается в среду в Twitter столичной подземки.

"19 февраля на "Ласточках" проехали 519 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении. Предыдущий рекорд был установлен 18 февраля, тогда МЦК перевезло 508,4 тыс. человек.

Открытие МЦК состоялось 10 сентября 2016 года.

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