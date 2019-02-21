Пробки в Москве достигли восьми баллов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Загруженность дорожной сети Москвы вечером в четверг достигла восьми баллов из десяти возможных. Это следует из данных портала "Яндекс.Пробки" на 19:00 мск.

Движение серьезно затруднено на внутренней стороне МКАД от Можайского шоссе до Волоколамского шоссе. Также сильно загружено Садовое кольцо и Третье транспортное кольцо от шоссе Энтузиастов до Велозаводской улицы. Из магистралей серьезно загружено по направлению в область шоссе Энтузиастов, проспект Мира и Кутузовский проспект.

Ранее на сайте Гидрометцентра сообщалось, что 21 февраля в Москве ожидается облачная и снежная погода, гололедица и до минус двух градусов. Синоптики предупредили о сильном снеге, местами метели, а также ветре и обледенении, в связи с этим 21 февраля в Москве был объявлен желтый уровень опасности. Впрочем, снегопад, обрушившийся с утра в ряде районов Москвы и Подмосковья в четверг, не осложнил дорожную обстановку во время утреннего час пик. Максимальный уровень пробок на дорогах Москвы составил 5 баллов, сообщалось в Twitter транспортного комплекса города.

ГИБДД Москвы в четверг попросило водителей отказаться от поездок на личных машинах из-за снегопада. Транспортный комплекс Москвы сообщал, что весь столичный транспорт подготовлен к работе в непогоду, а также готов к увеличению потока пассажиров.

Вечером 21 февраля снег продолжает идти. Как следует из данных "Яндекс.Погода", снегопад продолжится и все последующие сутки. Как сообщил Гидрометцентр, 22 февраля температура в столице понизится до минус 10-12 градусов ночью и минус 8-10 градусов днем. В ночь на 23 февраля ожидается до минус 14 градусов ниже нуля, дневная температура составит минус 5-7 градусов.