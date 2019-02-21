"Аэрофлот" отменил 25 рейсов из-за чистки полос в Шереметьево

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" отменила 25 рейсов, запланированных на четверг и пятницу, из-за закрытия на чистку взлетно-посадочных полос в московском аэропорту Шереметьево. Перечень отмененных рейсов размещен на сайте перевозчика.

В четверг отменены 10 рейсов - в Гамбург, Болонью, Бухарест, Сыктывкар, Нижневартовск, Ереван, Будапешт, Ригу, Франкфурт-на-Майне и Лондон.

Еще 15 рейсов отменяются в пятницу: из Москвы в Архангельск, Гамбург, Уфу и Пермь, а также в Москву из Франкфурта-на-Майне, Лондона, Бухареста, Болоньи, Архангельска, Нижневартовска, Еревана, Будапешта, Перми, Уфы и Сыктывкара.

Некоторые рейсы, сообщили в авиакомпании, перенаправлены в Домодедово (из Сочи, Стамбула, Ниццы и Мадрида). В Нижний Новгород прибудут рейсы из Гамбурга, Симферополя, Барселоны и Нижневартовска, в Санкт-Петербург - из Праги и Амстердама.

Отмечается, что прибывшие на регистрацию пассажиры будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами Аэрофлота.

"Просьба к пассажирам и встречающим учитывать данную информацию и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации", - говорится в сообщении "Аэрофлота".

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" в четверг вечером внес изменения в расписание 23 рейсов.