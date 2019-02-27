СК начал проверку по факту драки между ученицами 3-го класса в московской школе

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Следователи выясняют причины драки между ученицами 3-го класса в столичной школе. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила Иванова.

По данным СК, в школе в районе Дорогомилово в Москве произошел конфликт между девочками, учащимися 3-го класса. Дети получили повреждения и были доставлены в больницу для осмотра, после чего отпущены домой. Жизни и здоровью девочек ничего не угрожает.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что 26 февраля произошел конфликт и драка между тремя учащимися 2009 и 2010 годов рождения. Они получили в результате драки сотрясение мозга, ушибы живота.