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Движение поездов на салатовой ветке метро Москвы восстановили

Ранее на этой ветке произошел сбой из-за инцидента с пассажиром

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Движение поездов на салатовой линии московского метро на участке от "Марьиной Рощи" до "Печатников" восстановлено. Об этом в пятницу сообщается в Twitter столичной подземки.

"Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) от "Марьиной Рощи" до "Печатников" восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что поезда перестали ходить на этом участке в пятницу утром из-за инцидента с пассажиром.

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Россия
На салатовой ветке метро произошел сбой
Движение поездов остановили из-за падения человека на рельсы
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