Движение поездов на салатовой ветке метро Москвы восстановили

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Движение поездов на салатовой линии московского метро на участке от "Марьиной Рощи" до "Печатников" восстановлено. Об этом в пятницу сообщается в Twitter столичной подземки.

Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) от «Марьиной Рощи» до «Печатников» восстановлено и вводится в график.

"Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) от "Марьиной Рощи" до "Печатников" восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что поезда перестали ходить на этом участке в пятницу утром из-за инцидента с пассажиром.