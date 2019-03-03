Метель, сильный ветер и гололедица ожидают москвичей в воскресенье

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Облачная погода со снегом, гололедица и сильный ветер с порывами до 15 м/с ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Облачно. Снег. Местами метель. Гололедица", - говорится в сообщении.

Днем в Москве синоптики прогнозируют от минус 2 до 0 градусов, в области термометры покажут от минус 5 до 0 градусов. Атмосферное давление составит около 735 мм ртутного столба.

В ночные часы в столице похолодает до 10 градусов мороза. По области возможны морозы до 13 градусов. Синоптики предупреждают, что в ночные часы сохранится вероятность осадков в виде снега, местами будет гололедица.

В воскресенье в Московском регионе ожидается западный ветер скоростью 5-10 м/с, местами его порывы могут достигать 15 м/с.

По информации Гидрометцентра, в столичном регионе 3 марта объявлен "желтый" уровень опасности из-за сильного ветра и метели.