Резкие скачки атмосферного давления ожидаются в Москве в течение недели

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Резкие скачки атмосферного давления в Москве, ожидающиеся на этой неделе, могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Об этом ТАСС во вторник сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Согласно прогнозу, давление с 728 мм рт. ст. 5 марта поднимется до 753 мм к 7 марта. В праздничные дни, с 8 по 10 марта, давление снова опустится до 740-743 мм рт. ст. При этом норма для Москвы составляет 748 мм.

"Такие резкие скачки давления характерны для марта. Они могут повлиять на метеозависимых людей, а также людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - сказала собеседница агентства.