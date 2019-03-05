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Резкие скачки атмосферного давления ожидаются в Москве в течение недели

Синоптики отмечают, что это явление может повлиять на метеозависимых людей

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Резкие скачки атмосферного давления в Москве, ожидающиеся на этой неделе, могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Об этом ТАСС во вторник сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Согласно прогнозу, давление с 728 мм рт. ст. 5 марта поднимется до 753 мм к 7 марта. В праздничные дни, с 8 по 10 марта, давление снова опустится до 740-743 мм рт. ст. При этом норма для Москвы составляет 748 мм.

"Такие резкие скачки давления характерны для марта. Они могут повлиять на метеозависимых людей, а также людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - сказала собеседница агентства.

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