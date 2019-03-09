В Москве в субботу ожидаются небольшие осадки и до 5 градусов тепла

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Переменная облачность, небольшие осадки и плюс 5 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Переменная облачность. Местами небольшие осадки", - говорится в сообщении.

Днем температура в столице составит от 3 до 5 градусов тепла. В Подмосковье ожидается от 2 до 7 градусов тепла. Ветер юго-западный и западный со скоростью 5-10 м/с, возможны порывы до 17 м/с, в связи с чем 9 марта в Москве и области объявлен желтый уровень опасности.

Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.

В ночь на субботу температура в Москве будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса, по области столбики термометров покажут от минус 4 до 1 градуса тепла.