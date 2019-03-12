Продление линии метро во Внуково согласовали с местными жителями

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Трассировка линии метро к аэропорту Внуково согласована с местными жителями, написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Трассу метро мы согласовали с местными жителями и администрацией аэропорта Внуково, чтобы будущим пассажирам было максимально удобно", - написал мэр. Он уточнил, что строительство метро займет примерно четыре года.

Ранее Собянин сообщил, что власти столицы определились с тем, как именно пройдет ветка метро в аэропорт Внуково. По его словам, выбрана самая "щадящая" схема прокладки линии - вдоль трассы "Аэроэкспресса" без захода в поселок Внуково.