Аварийные службы устранили течь в переходе станции метро "Александровский сад" в Москве

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Аварийные службы устранили течь, которая образовалась в понедельник вечером в переходе на станции метро "Александровский сад", сообщили ТАСС в пресс-службе столичной подземки.

Ранее сообщалось, что в подуличном переходе на станции "Александровский сад" образовалась течь, вода поступала из соседнего здания.

"Течь устранена", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Станция метро "Александровский сад" - конечная стация Филевской линии. Станция является частью крупнейшего пересадочного узла в московском метрополитене, состоящего из четырех станций. С нее можно осуществить переход на станции "Арбатская" Арбатско-Покровской линии и "Библиотека им. Ленина" Сокольнической линии. Через эти станции можно перейти и на станцию "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской линии.