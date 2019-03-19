Дождливая, облачная погода и до шести градусов тепла ожидаются в Москве

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь и до шести градусов тепла ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в городе температура составит плюс четыре-шесть градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до нуля градусов.

Ветер днем южный, юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах от трех до восьми градусов тепла. В ночь на среду жителей области может ждать похолодание до минус двух градусов.