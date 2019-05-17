В Москве построили 20 км дорог с начала 2019 года

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Столичные власти с начала текущего года построили 20 км новых дорог и пять эстакад. Об этом сообщил в пятницу журналистам первый замглавы столичного департамента строительства Петр Аксенов.

"Мы уже построили 20 км дорог с начала года, они уже в оформлении. Построили и отчитались за пять искусственных сооружений и пять переходов", - сказал Аксенов.

Он отметил, что задача столичных властей не снижать темпы строительства. "Ресурсами мы полностью подкреплены на трехлетку и пятилетнюю перспективу", - добавил он.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин открыл для движения новый участок Северо-Восточной хорды от Щелковского шоссе до Лосиноостровской улицы в районе Метрогородок.