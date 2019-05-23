Движение по внутренней стороне ТТК в районе ДТП открыли по одной полосе

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Движение автотранспорта по внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) после съезда на Нижегородскую улицу открыто по одной полосе после ДТП. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует объезжать данный участок в связи с затруднениями движения.

"Движение на внутренней стороне ТТК в районе аварии открыто по одной левой полосе. Но на ТТК сейчас сложно - затруднения в движении на 4 км. Объезжайте", - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Ранее сообщалось, что на ТТК произошло столкновение двух грузовиков, которые полностью перекрыли движение автотранспорта по внутренней стороне.