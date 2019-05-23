Движение поездов остановлено в обоих направлениях на севере серой ветки московского метро

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Движение поездов отсутствует в обоих направлениях на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена в четверг вечером. Об этом сообщается на странице подземки в Twitter.

На участке между станциями «Отрадное» - «Алтуфьево» нет движения в обоих направлениях.

"На участке между станциями "Отрадное" - "Алтуфьево" нет движения в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Там также сообщили, что движение восстановят в течение 10-15 минут. "Мосметро: перевод Отрадное - Алтуфьево движения начнется в течение 10-15 минут", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас движение осуществляется между станциями "Отрадное" и "Бульвар Дмитрия Донского".

Ранее сообщалось, что между станциями "Бибирево" и "Алтуфьево" в 20:15 мск было остановлено движение поездов в тоннеле. В экстренных службах сообщили, что, по предварительным данным, причиной случившегося стала поломка состава. Эта информация проверяется.

В новость в 21:12 мск добавлена информация о планируемом времени восстановления движения