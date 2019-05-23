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Сбой на серой ветке метро Москвы. Главное

© Сергей Бобылев/ТАСС

Вечером 23 мая было приостановлено движение на серой ветке метро. В подземке застряли три поезда. 

Что произошло

?

На северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро в обоих направлениях было прервано движение поездов.

Между станциями "Бибирево" и "Алтуфьево" в тоннеле остановилось три состава. 

Движение отсутствовало 35 минут. Как передает корреспондент ТАСС, пассажиры вели себя спокойно, паники не было.

Как устраняли сбой

?

Остановившиеся составы направили в обратном направлении - на станцию  "Бибирево". 

На станции "Бибирево" и "Алтуфьево" дежурили представители экстренных служб. 

В пресс-службе Главного управления МЧС по Москве сообщили, что никому из пассажиров поездов медицинская помощь не понадобилась.

До устранения последствий сбоя в метро проезд в наземном транспорте на маршрутах, проходящих в районе северного участка Серпуховско-Тимирязевской линии, был бесплатным.

Каковы причины произошедшего

?

Причиной остановки движения стала техническая неисправность поезда 760-й серии, сообщили в столичной подземке.

 

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РоссияСбой на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы
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