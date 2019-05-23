Сбой на серой ветке метро Москвы. Главное

Вечером 23 мая было приостановлено движение на серой ветке метро. В подземке застряли три поезда.
Что произошло
На северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро в обоих направлениях было прервано движение поездов.
Между станциями "Бибирево" и "Алтуфьево" в тоннеле остановилось три состава.
Движение отсутствовало 35 минут. Как передает корреспондент ТАСС, пассажиры вели себя спокойно, паники не было.
Как устраняли сбой
Остановившиеся составы направили в обратном направлении - на станцию "Бибирево".
На станции "Бибирево" и "Алтуфьево" дежурили представители экстренных служб.
В пресс-службе Главного управления МЧС по Москве сообщили, что никому из пассажиров поездов медицинская помощь не понадобилась.
До устранения последствий сбоя в метро проезд в наземном транспорте на маршрутах, проходящих в районе северного участка Серпуховско-Тимирязевской линии, был бесплатным.
Каковы причины произошедшего
Причиной остановки движения стала техническая неисправность поезда 760-й серии, сообщили в столичной подземке.