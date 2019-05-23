Сбой на серой ветке метро Москвы. Главное

На северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро в обоих направлениях было прервано движение поездов.

Между станциями "Бибирево" и "Алтуфьево" в тоннеле остановилось три состава.

Движение отсутствовало 35 минут. Как передает корреспондент ТАСС, пассажиры вели себя спокойно, паники не было.