Обращений к медикам в связи со сбоем на серой ветке московского метро не было

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Никому из пассажиров поездов, застрявших в четверг вечером в тоннеле между станциями "Бибирево" и "Алтуфьево" московского метро, медицинская помощь не понадобилась. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве.

По данным экстренных служб, в течение часа в тоннеле стояли три поезда. "На данный момент составы перемещены на платформу, ситуационных обращений к медикам не поступало", - сказал представитель ГУ МЧС.

Три поезда уже прибыли на станцию "Бибирево", в тоннеле составов нет", - сказал источник.

Как передает корреспондент ТАСС, пассажиры вели себя спокойно, паники не было.

Сбой в движении поездов между станциями метро "Бибирево" и "Алтуфьево" произошел в 20:15 мск. Поезда пришлось отправить в обратном направлении - на станцию метро "Бибирево".

Представитель московского главка МЧС рассказал, что на станцию метро "Бибирево" была направлена оперативная группа ГУ МЧС России по Москве. Кроме того, в готовности на случай необходимости оказать помощь находились 27 специалистов МЧС и восемь единиц техники.