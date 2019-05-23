Причиной остановки движения на серой ветке московского метро стал неисправный состав

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Остановка движения на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы стал неисправный состав, сообщает в четверг в Twitter столичная подземка.

На короткий период нет движения между станциями «Савеловская» - «Алтуфьево». Это необходимо, чтобы убрать неисправный состав. Скоро поедем!

"На короткий период нет движения между станциями "Савеловская" - "Алтуфьево". Это необходимо, чтобы убрать неисправный состав", - говорится в сообщении.

Уточняется, что причиной остановки движения стала техническая неисправность поезда 760-й серии.

Ранее сообщалось, что в четверг вечером движение поездов отсутствовало в обоих направлениях на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии. Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что в тоннеле между станциями "Бибирево" и "Алтуфьево" стояло три состава.

Во вторник вечером движение поездов от станции "Парк Победы" до станции "Савеловская" Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро было приостановлено в связи с остановившимся в тоннеле поездом. Из заблокированных в тоннеле трех поездов вспомогательным подвижным составом был эвакуирован 1041 пассажир. По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, эвакуация длилась около трех часов, что было связано с соображениями безопасности: сотрудникам метрополитена было необходимо удостовериться, что высокое напряжение не угрожает пассажирам.

В новость в 21:37 мск добавлена информация о планируемом времени восстановления движения на участке, в 21:41 мск добавлены подробности