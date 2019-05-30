Пробки в Москве достигли девяти баллов

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Ситуация с автомобильными пробками в Москве в вечерний час пик в четверг достигла девяти баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс.Пробки" на 18:20 мск.

По данным интерактивной карты пробок, движение затруднено практически по всем магистралям столицы. На Садовом кольце движение затруднено на северо-западе, севере, северо-востоке и востоке по внешней стороне, а также на юго-востоке и юге в обоих направлениях. На Третьем транспортном кольце скорости снижены на севере и северо-западе по внутренней стороне, на западе по внешней, на юго-западе и юго-востоке в обоих направлениях. МКАД медленно едет на севере и северо-западе по внешней стороне, на юго-востоке - по внутренней, на юго-западе - по внешней.

В Центре организации дорожного движения предупредили москвичей о неблагоприятной обстановке на дорогах из-за обильных осадков и посоветовали им для поездок использовать общественный транспорт. "Дождь плюс дорожные работы на МКАД (как, например, на участке Бесединского путепровода), плюс благоустройство в центре, плюс локальные ограничения движения в центре <...> Сегодня, если спешите, выбирайте метро. А на авто будет лучше после 21 часа", - говорится в сообщении в Twitter.

Ранее ГУ МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:30 мск четверга в Москве ожидаются ливень, гроза и град. Кроме того, в столице прогнозируется шквалистое усиление ветра с порывами до 20 м/с.

В новость были внесены изменения (18:44 время мск) — обновлена информация о загруженности дорог.