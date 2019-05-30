Нарушенное из-за непогоды движение по тоннелю в Кучино восстановлено

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ /Московская область/, 30 мая. /ТАСС/. Нормальное движение по автомобильному тоннелю по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, нарушенное из-за непогоды, восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

"Восстановили движение [по тоннелю в Кучино]", - сказал собеседник агентства.

Воду из тоннеля откачали, машины свободно в него въезжают с обеих сторон, передает корреспондент ТАСС.

Ранее сообщалось, что тоннель был подтоплен в результате сильного дождя.