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Нарушенное из-за непогоды движение по тоннелю в Кучино восстановлено

Специалисты полностью откачали воду из тоннеля

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ /Московская область/, 30 мая. /ТАСС/. Нормальное движение по автомобильному тоннелю по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, нарушенное из-за непогоды, восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

"Восстановили движение [по тоннелю в Кучино]", - сказал собеседник агентства.

Воду из тоннеля откачали, машины свободно в него въезжают с обеих сторон, передает корреспондент ТАСС.

Ранее сообщалось, что тоннель был подтоплен в результате сильного дождя.

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