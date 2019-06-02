Движение по Кутузовскому проспекту в Москве частично восстановлено

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Движение в сторону центра по Кутузовскому проспекту в Москве, перекрытое утром в воскресенье после крупного ДТП, частично восстановлено. Об этом сообщается в Twitter столичного транспортного комплекса.

"Движение на Кутузовском проспекте восстановлено частично: 1 полоса занята дорожными службами", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, по предварительным данным, в воскресенье на Кутузовском проспекте столкнулись четыре автомашины и рейсовый автобус. ДТП произошло в районе Минской улицы, на полосе в сторону центра. Движение по Кутузовскому в центр было полностью перекрыто. Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что в результате аварии пострадали семь человек.