Станция метро "Проспект Мира" в Москве работает в штатном режиме

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Станция московского метрополитена "Проспект Мира" работает в обычном режиме. Об этом сообщается во вторник в Twitter столичной подземки.

Ранее пресс-служба метрополитена сообщила, что станция "Проспект Мира" Кольцевой линии будет закрыта для входа пассажиров 4 июня с 5:30 в течение нескольких часов из-за религиозных мероприятий в этом районе города.

"Станция "Проспект Мира" Кольцевой линии снова работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

4-5 июня мусульмане отмечают Ураза-байрам - праздник, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца рамадан.