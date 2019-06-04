{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Станция метро "Проспект Мира" в Москве работает в штатном режиме

Введенные ранее ограничения на вход в связи с празднованием Ураза-байрама сняты

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Станция московского метрополитена "Проспект Мира" работает в обычном режиме. Об этом сообщается во вторник в Twitter столичной подземки.

Ранее пресс-служба метрополитена сообщила, что станция "Проспект Мира" Кольцевой линии будет закрыта для входа пассажиров 4 июня с 5:30 в течение нескольких часов из-за религиозных мероприятий в этом районе города.

"Станция "Проспект Мира" Кольцевой линии снова работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

4-5 июня мусульмане отмечают Ураза-байрам - праздник, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца рамадан.

Теги
Россия
ДТП с участием автомобиля каршеринга произошло в Москве
В результате аварии пострадали два человека
Читать полностью