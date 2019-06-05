Электронное голосование в Москве может пройти в Зеленограде, Бибирево, Алтуфьево

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Яна Ломакина/. Избирательные округа № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозоново, Северный), № 11 (Алтуфьево, Марфино, Отрадное), № 30 (Чертаново Центральное и Южное), по предварительным данным, лидируют среди округов для проведения эксперимента по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму. Об этом сообщил ТАСС в среду зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Как ранее сообщал Венедиктов, москвичи могут выбрать округа для эксперимента, проголосовав за них на портале "Активный гражданин" с 3 по 9 июня.

"Если по абсолютному количество голосов, то среди округов для электронного голосования лидируют округа № 11, № 30, № 10. Если в процентном отношении, то тройка выглядит иначе: № 1, № 10, № 30. Мы на 1/3 дистанции. И там, и там 4-е и 5-е места очень близко [к тройке победителей]", - сказал Венедиктов.

Ранее для эксперимента из 45 столичных округов были отобраны 16. По итогам решений муниципальных депутатов семь округов отказались от участия. На данный момент эксперимент может пройти в трех из следующих девяти столичных округах: округ № 1 (Зеленоград), № 8 (районы Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол), № 10 (Бибирево, Лианозоново, Северный), № 11 (Алтуфьево, Марфино, Отрадное), № 12 (Свиблово, Медведково), № 13 (Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский), № 24 (Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый), № 30 (Чертаново Центральное и Южное), № 39 (Внуково, Ново-Переделкино и ряд поселений Новой Москвы).

Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что три округа, где пройдет эксперимент, будут названы до 19 июня.

Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов об электронном голосовании в Москве. Один из этих законов регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.