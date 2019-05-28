В Москве до 19 июня назовут три округа, где пройдет электронное голосование

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Власти Москвы намерены назвать три столичных округа, где пройдет эксперимент по электронному голосованию на предстоящих выборах в Мосгордуму, до 19 июня. Об этом сообщил во вторник журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"В соответствии с законом Московская городская избирательная комиссия должна утвердить три округа не позднее, чем на десятый день после назначения выборов. Назначение выборов по закону с 31 мая по 9 июня, то есть до 19 июня - это крайний срок - решение будет принято", - сказал Горбунов.

Ранее зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что муниципальные депутаты из предложенных для эксперимента 16 столичных округов согласились провести такое голосование в девяти: округ № 1 (Зеленоград), № 8 (районы Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол), № 10 (Бибирево, Лианозоново, Северный), № 11 (Алтуфьево, Марфино, Отрадное), № 12 (Свиблово, Медведково), № 13 (Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский), № 24 (Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый), № 30 (Чертаново Центральное и Южное), № 39 (Внуково, Ново-Переделкино и ряд поселений Новой Москвы).

Окончательное решение, где пройдет эксперимент, примут сами москвичи посредством голосования на портале "Активный гражданин". Замруководителя департамента информационных технологий столицы Артем Костырко уточнил, что голосование на "Активном гражданине" будет длиться семь дней. "С того момента, как президент подпишет ФЗ, произойдет объявление этой процедуры [голосование на "Активном гражданине"], в течение двух недель, если брать с запасом, выборы закончатся", - сказал Костырко.

Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов об электронном голосовании в Москве. Один из этих законов регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября.