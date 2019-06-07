САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Инвестиции в основной капитал Москвы с начала года выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом в пятницу сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), комментируя результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах РФ, в котором столица заняла первое место.

"Чтобы в Москве улучшился инвестиционный климат, что-то просто так произойти не может. Это гигантский механизм, более 2 трлн рублей инвестиций в основной капитал. Это огромная системная работа и власти, и бизнеса. В подтверждение своих слов скажу, что за первый квартал текущего года инвестиции в основной капитал в Москве по сравнению с 2018 годом увеличились ни много ни мало на 25% - это гигантский скачок", - сказал Собянин.

По его словам, лидерство в рейтинге было бы невозможным без развития социальной инфраструктуры, чему столичные власти и представители бизнеса уделяют особое внимание.

"Конечно, важна и финансовая поддержка бизнеса. Но здесь чрезвычайно важно, чтобы наши города были комфортными для людей: бизнес идет туда, где люди, а люди идут туда, где им комфортно. Если раньше мы считали, что комфортная среда, социальная инфраструктура - это что-то вторичное для бизнеса, то сейчас мы абсолютно уверены, что это самое главное", - добавил Собянин.

Национальный рейтинг инвестиционного климата был презентован Агентством стратегических инициатив. Он оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный центр партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.