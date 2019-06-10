Движение электричек на Ярославском направлении МЖД восстановлено

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Специалисты Московской железной дороги (МЖД) восстановили график движения пригородных поездов на Ярославском направлении, нарушенный в результате сбоя. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе МЖД.

"Московская железная дорога стабилизировала движение пригородных поездов на Монинской ветке Ярославского направления. Основная часть поездов курсирует по расписанию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько электричек находятся в пути с увеличенным интервалом.

Ранее сообщалось, что пригородные поезда Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются в понедельник утром по техническим причинам.