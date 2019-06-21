Информация о минировании телецентра "Останкино" не подтвердилась

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сообщение о минировании телецентра "Останкино" на улице Академика Королева в Москве оказалось ложным. Об этом в пятницу ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный направил на электронную почту администрации телецентра "Останкино" сообщение о минировании. На место прибыли сотрудники экстренных служб, в том числе кинологи с собаками. Взрывное устройство найдено не было", - сказал собеседник агентства.

Телецентр проверяют уже шестой раз в течение месяца из-за сообщений о минировании.

С начала 2019 года неизвестные неоднократно сообщали о заложенных взрывных устройствах на различных объектах инфраструктуры в Москве, Подмосковье и других регионах РФ. Во всех случаях информация о минировании проверялась специалистами профильных ведомств, однако опасных для жизни предметов нигде найдено не было.