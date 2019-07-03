Желтый уровень опасности объявлен в Москве

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Порывистый ветер ожидается в Москве и Московской области 3, 4 и 5 июля, сообщается на сайте Гидрометцентра России в среду.

Согласно прогнозу, 3 июля в Москве и Московской области будет от 18 до 20 градусов тепла, облачно, местами пройдет кратковременный дождь. В четверг и пятницу ожидается облачная погода с прояснениями и небольшим дождем, температура будет 17-19 градусов тепла. Западный и юго-западный ветер 5-10 м/с с порывами до 15 м/с ожидается с 3 по 5 июля. Гидрометцентр обозначает уровень опасности таких погодных явлений как желтый - "погода потенциально опасна".

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила ТАСС, что в ближайшие выходные москвичей ждет прохладная и дождливая погода. По ее словам, по ночам будет преобладать температура 7-12 градусов тепла, днем - 15-20 градусов выше нуля.