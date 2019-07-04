Движение на Кутузовском проспекте в Москве восстановлено

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Движение по Кутузовскому проспекту в Москве, перекрытое из-за упавшего на дорогу дерева, восстановлено. Об этом ТАСС в четверг сообщили в столичном управлении ГИБДД.

"Движение восстановлено. Спасатели убрали упавшее дерево с дорожного полотна", - сказали в Госавтоинспекции.

Из-за перекрытия дороги, по данным ГИБДД, образовалась небольшая пробка.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что движение автотранспорта по четырем полосам Кутузовского проспекта в сторону области перекрыто из-за упавшего на проезжую часть дерева.

Инцидент произошел неподалеку от пересечения этой трассы с Рублевским шоссе.