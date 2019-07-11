Более 350 тыс. пассажиров воспользовались новыми станциями красной ветки метро Москвы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Более 350 тыс. пассажиров воспользовались новыми станциями Сокольнической линии метро, которые открылись в Новой Москве в конце июня. Об этом в четверг ТАСС сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"С момента открытия новых станций Сокольнической линии ими воспользовались более 350 тыс. пассажиров. Самой популярной станцией стала "Коммунарка", от нее свой путь на метро начали более 130 тыс. пассажиров. Следующей по популярности стала станция "Филатов луг", ей воспользовались уже более 110 тыс. пассажиров", - сказал Ликсутов.

После открытия станций введен новый график движения поездов на Сокольнической линии. Теперь часть составов едут в сторону центра от "Коммунарки", а часть - от станции "Саларьево".

"Благодаря новому графику движения поездов пассажиропоток распределяется более равномерно, а поездка пассажиров стала более комфортной. Интервал движения поездов на новом участке составляет 5 минут, что соответствует существующему пассажиропотоку. По мере увеличения числа пассажиров интервал движения поездов на этом отрезке будет сокращаться. При этом от станции "Саларьево" до станции "Бульвар Рокоссовского" интервал между поездами остался неизменным - около 2 минут в часы пик", - добавил заммэра.

Мэр Москвы Сергей Собянин 20 июня открыл новый участок Сокольнической линии: для пассажиров заработали станции "Прокшино", "Ольховая", "Филатов луг" и "Коммунарка".