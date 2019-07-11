Движение поездов на Киевском направлении МЖД вводится в график

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Железнодорожники восстановили поврежденный кабель и вводят в график движение поездов на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом в четверг сообщает пресс-служба МЖД.

"Железнодорожники восстановили поврежденный на перегоне Солнечная - Внуково Киевского направления МЖД кабель, возобновили скоростной режим на участке. Специалисты железной дороги работают над сокращением опоздания задержанных в пути поездов. В настоящее время по направлению из Москвы с отклонением от графика до 40 минут следуют 10 пригородных поездов и на 20 минут задержался один пассажирский поезд №107 Москва - Брянск", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что электрички Киевского направления следуют с опозданием из-за повреждения кабеля.