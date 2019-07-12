Специалисты уверены что, загрязненные радиацией участки у Москвы-реки безопасны

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Обнаруженные на правом берегу Москвы-реки около "Московского завода полиметаллов" (МЗП) участки с радиационным загрязнением не представляют угрозы для живущего поблизости населения и не загрязняют воду. Специалисты следят за этой территорией и передают данные властям Москвы, сообщила в пятницу пресс-служба "Радона".

Ранее на фоне планов строительства в столице Юго-Восточной хорды пользователи социальных сетей выражали опасение, что создание дороги может затронуть загрязненные радиацией участки у завода, в интернете также появилась петиция о необходимости остановить строительство. Затем в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы заявили, что при создании хорды загрязненные участки не будут затронуты.

"Вынуждены подчеркнуть, что сообщения некоторых СМИ и общественников о "ядерном могильнике" и прямой "угрозе здоровью населения", проживающего вблизи данной территории, являются крайне эмоциональными и искажают профессиональную оценку специалистов. Естественный радиационный фон в районах, прилегающих к данной территории, составляет 0,08-0,14 мкЗв/ч (что находится в пределах естественного фона Москвы - 0,15 микрозиверт в час - прим. ТАСС). Мониторинг реки Москва показывает отсутствие радиационного загрязнения воды и донных отложений на всем протяжении реки от музея-заповедника "Коломенское" до МКАД. На участках дорог Москвы, в районах вблизи Каширского шоссе и на территории МЗП радиоактивного загрязнения не обнаружено", - говорится в сообщении.

В "Радоне" пояснили, что всего на этом участке склона реки площадью 10 га выявлено семь точек радиационного загрязнения с различной площадью и степенью опасности. Эта земля находится в собственности правительства Москвы. Информация об участках отражена в радиационно-гигиеническом паспорте территории и передана властям города. Основными загрязняющими радионуклидами являются Th-232 и Ra-226. Предполагается, что они попали сюда в составе промышленных стоков.

В "Радоне" считают, что нахождение непосредственно вблизи этих участков радиационного загрязнения может негативно отразиться на здоровье человека, поэтому их оградили барьерными лентами и установили там предупреждающие знаки. Загрязненную землю специалисты вывозят на переработку и хранение.

В учреждении отметили, что его специалисты в рамках соглашения с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Москвы "уже продолжительное время проводят радиационное обследование и дезактивационные работы на указанной территории". Сейчас эти мероприятия продолжаются, а информация и технические предложения по реабилитации территории были переданы властям города и в префектуру ЮАО.

О хорде

Юго-Восточная хорда протянется на 36 км от шоссе Энтузиастов до 35-го км МКАД. Новая трасса пройдет по десятяи районам Москвы, включая Перово, Нижегородский, Текстильщики, Печатники, Курьяново, Москворечье-Сабурово, Северное Чертаново, Центральное Чертаново, Южное Чертаново, Северное Бутово. Хорда пересечет пять автомобильных дорог: Каширское и Варшавское шоссе, Рязанский и Волгоградский проспекты, а также Липецкую улицу. Власти города рассчитывают реализовать проект максимум в течение пяти лет.