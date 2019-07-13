{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Северный вестибюль станции метро "Спартак" в Москве открыт для входа пассажиров

На стадионе "Открытие Арена" проходит матч команд "Спартак" и "Сочи"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Северный вестибюль станции московского метро "Спартак" работает в обычном режиме, ранее вестибюль работал только на выход пассажиров. Об этом говорится в сообщении столичной подземки, размещенном в Twitter.

"Северный вестибюль станции "Спартак" работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее северный вестибюль был временно закрыт на вход пассажиров.

В 19:00 мск на стадионе "Открытие Арена" начался матч команд "Спартак" и "Сочи" в рамках первого тура нового сезона Российской премьер-лиги.

Теги
Россия
Более 100 тыс. человек посмотрели парад трамваев в Москве
Колонна проехала по центральным улицам и завершила шествие на Чистопрудном бульваре
Читать полностью