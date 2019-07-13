Северный вестибюль станции метро "Спартак" в Москве открыт для входа пассажиров

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Северный вестибюль станции московского метро "Спартак" работает в обычном режиме, ранее вестибюль работал только на выход пассажиров. Об этом говорится в сообщении столичной подземки, размещенном в Twitter.

"Северный вестибюль станции "Спартак" работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее северный вестибюль был временно закрыт на вход пассажиров.

В 19:00 мск на стадионе "Открытие Арена" начался матч команд "Спартак" и "Сочи" в рамках первого тура нового сезона Российской премьер-лиги.