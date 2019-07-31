Первые контейнеры для сбора старой электроники появились в Москве

"Контейнеры установлены на мусорных площадках рядом с домами по адресам: Липчанского, 2, Липчанского, 4, Покровская, 16, Вертолетчиков, 13. Их не стоит путать с баками для сбора ламп и батареек. В контейнеры можно выбросить любую электронику и бытовую технику - от ноутбука до наушников, от кофеварки до телефона", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Компании "Экополис" и "ПИК-Комфорт" поставили первые в Москве контейнеры для сбора электролома - малой бытовой техники и электроники - в столичном районе Некрасовка. Об этом говорится в сообщении "Экополиса".

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Отмечается, что число точек для сбора электролома в Москве будет расти. Собранные приборы отправят на завод "Экотехпрома", там мусор рассортируют, разберут на компоненты и измельчат. Черные и цветные металлы вернут в производство, а пластик отправят на завод по переработке пластмасс. Из пластиковых гранул, которые в итоге получатся, будут делать садовую мебель, трубы и контейнеры. Электронные платы будут перерабатывать на другом предприятии. В итоге до 95% от собранного электронного лома получится превратить в сырье и вернуть в экономику, считают в компании.

"Это первый шаг к созданию системы сбора и переработки электронных отходов, без которой мы не сможем сохранить окружающую среду и здоровье наших детей. Во многих странах уже выросло целое поколение, для которого раздельный сбор отходов не является чем-то исключительным. Воспитание такого поколения в России - основа создания эффективной системы переработки отходов и наша цель", - процитировали в сообщении генерального директора "Экополиса" Максима Лобанова.

Ранее сообщалось, что с января 2020 года в Москве заработает система раздельного сбора бытового мусора. Таким образом до конца 2019 года вблизи всех жилых дворов и объектов социальной инфраструктуры города будут установлены дополнительные синие контейнеры для приема пригодных к переработке материалов - бумаги, металла, стекла и пластика.

Существующие пилотные проекты в Москве по раздельному накоплению продолжат работать. После первого этапа внедрения системы власти рассчитывают запустить второй этап с углубленной сортировкой мусора.