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В Гидрометцентре опровергли данные о рекордно холодном дне в Москве

Ранее синоптики предполагали, что ночь на 31 июля станет самой холодной с 1971 года

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Последний день июля 2019 года в Москве не побил рекорд 1971 года, когда температура ночью того же дня опустилась до 6,1 градуса. Об этом ТАСС в среду сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

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"День самым холодным не считается. Было предположение, что ночь на 31 июля станет самой холодной, но рекорд принадлежит 1971 году, когда температура опустилась до 6,1 градуса, а вчера было 8,3 градуса", - сказала она.

В первые дни августа погода не изменится - ожидаются 13-18 градусов и небольшие дожди, добавила Паршина, отметив, что такая погода в регионе обычно наблюдается 11-12 сентября. "Тепла пока не предвидится", - сказала она, уточнив, что такая погода сохранится вплоть до 6 августа.

По данным Гидрометцентра, ночи в первые дни августа тоже будут холодными - около 9-12 градусов.

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