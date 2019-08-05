"Москва-Сити", Красная площадь и ВДНХ стали самыми упоминаемыми местами Москвы в Instagram

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Комитет по туризму Москвы составил рейтинг самых популярных столичных достопримечательностей по упоминаемости в Instagram. В первую тройку вошли международный деловой центр "Москва-Сити", Красная площадь и ВДНХ, сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства столицы.

"С хэштегами #красная площадь, #redsquare и #кремль суммарно опубликовано более 4,13 млн фото и видео. Фотографии красных башен Кремля с курантами, храма Василия Блаженного, Кремлевской стены в Instagram - верный способ показать подписчикам, что вы находитесь в российской столице. Это такие же безошибочно узнаваемые символы, как Эйфелева башня или Биг-Бен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом одна из новейших достопримечательностей Москвы - деловой центр "Москва-Сити" обогнал Красную площадь по упоминаемости в социальной сети, набрав свыше 4,8 млн публикаций. Кроме того, пользователи отметили на фотографиях более 1,9 млн раз ВДНХ, а улицу Арбат - свыше 840 тыс. раз.

Также в число самых популярных в Instagram достопримечательностей входят МГУ (около 800 тыс. публикаций), музей-заповедник "Царицыно" (более 641 тыс.), парк Победы на Поклонной горе (более 512 тыс.), музей-заповедник Коломенское (свыше 391 тыс.), Большой театр (более 333,5 тыс.), музей-усадьба "Измайлово" (почти 330 тыс.), мемориальный комплекс Поклонная гора (118 тыс.).